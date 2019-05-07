Вооружённый нетрезвый мужчина ворвался в нижегородский монастырь

ЧП произошло на территории Печерского монастыря в Нижнем Новгороде накануне поздно вечером, однако известно о нём стало только сегодня. Нетрезвый мужчина с пистолетом ворвался в обитель, принялся оскорблять священнослужителей и угрожать им оружием, передаёт "Интерфакс".
Настоятель монастыря, архимандрит Тихон (Затёкин) вызвал полицию. Правоохранители вместе со сторожем обезвредили напавшего. Его мотивы выясняются.
По имеющимся данным, хулигану 33 года, он нигде не работает, в жизни не устроен и злоупотребляет спиртным. Где он взял оружие, пока не известно.
В результате инцидента пострадавших нет.
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