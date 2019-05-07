Родственники погибшего в Шереметьево попросили СК приостановить работу аэропорта

Родственники одного из погибших при катастрофе самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево обратились в Следственный комитет России с просьбой приостановить работу аэропорта. Соответствующее заявление было направлено на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Павла Герасимова.

Как уточняется, основанием для обращения в СКР стали действия служащих наземных служб аэропорта и некоторых пассажиров, которые якобы препятствовали эвакуации, спасая личные вещи.

Ведомство призвали выяснить, действительно ли пассажиры с ручной кладью замедлили спасение людей из охваченного огнём самолёта.

Герасимов отметил, что родственники погибшего в авиакатастрофе также попросили остановить эксплуатацию самолётов Sukhoi Superjet 100.

Адвокат отказался назвать имя погибшего, родственники которого обратились к главе СКР Бастрыкину. Он лишь отметил, что пассажир проживал в Московской области. По словам Герасимова, с аналогичными заявлениями в СКР планируют обратиться близкие других погибших и несколько пострадавших в катастрофе.

Как сообщал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.