Лайф публикует видео нападения на предпринимателя в Балашихе

В общей сложности, в бизнесмена попало семь пуль. Сейчас он находится в больнице.

В распоряжении Лайфа оказалось видео нападения на предпринимателя Дмитрия Сарова, которого пытались застрелить у подъезда жилого дома в Балашихе.

На кадрах видно, как стрелок подходит к бизнесмена, после чего тот начинает убегать от него. В этот момент преступник открывает огонь по Сарову. Через некоторое время предприниматель падает. Стоит отметить, что на месте стрельбы нашли 11 гильз.

Напомним, всего в Сарова попало семь пуль. Сейчас он находится в больнице.