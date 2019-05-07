В Кремле не исключают, что Путин может встретиться с Помпео в Сочи

Президент России Владимир Путин может провести встречу с госсекретарём США Майком Помпео 14 мая в Сочи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил: главное, что запланировано на этот день, — переговоры Сергея Лаврова со своим американским коллегой, о чём уже сообщили в МИД РФ.

— А по итогам переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят Путиным, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что это не стоит рассматривать как подготовку к возможной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом.