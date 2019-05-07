В России планируют упростить правила установления инвалидности

Дмитрий Медведев сообщил, что данный вопрос обсуждался с представителями общественных организаций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, которое упростит правила признания человека инвалидом. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

— Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются, — сказал Медведев.

Данный вопрос, по его словам, обговаривался на встрече с общественными организациями инвалидов.

Премьер-министр подчёркивает, что вопрос упрощения процедуры оформления документов делается для того, чтобы инвалидам не нужно было ходить по разным инстанциям, собирая бумаги, которые перейдут в разряд электронного документооборота.