В Кремле прокомментировали рассуждения Глазьева о заселении Донбасса

Песков заявил, что речь идёт о личном мнении советника Глазьева, и заверил, что в кремлёвской администрации это никоим образом не обсуждается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал рассуждения советника главы государства Сергея Глазьева по поводу населения Донбасса. Так, в своём авторском блоге в газете "Завтра" он выразил мнение, что новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Юго-Восток Незалежной евреями.

Песков в свою очередь назвал такой сценарий личным мнением Глазьева и заверил, что в кремлёвской администрации это никоим образом не обсуждается.

— Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева, — заявил журналистам представитель Кремля. — Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае это личная точка зрения и ни в коем случае не обсуждается в Администрации Президента.