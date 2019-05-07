Песков рассказал о планах Путина на предстоящие праздники

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на вторые майские праздники.
По словам официального представителя Кремля, 9 Мая у Путина традиционно будет церемониально-рабочий день.
— В пятницу мы не исключаем, десятого мая, некоторые спортивные мероприятия, — рассказал Песков.
Он отметил, что с 13 мая у главы государства начнётся "пересыщенная" неделя, растянутая как по географии, так и по содержанию.
Также официальный представитель Кремля сообщил, что 14 мая Владимир Путин может провести встречу с госсекретарём США Майком Помпео.
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