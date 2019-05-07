В Кремле не сомневаются в успешной работе системы проверки деклараций чиновников

В Кремле отметили работу системы проверки деклараций чиновников, назвав её "выстроенной". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом Песков отреагировал на выводы "Левада-центра", по результатам исследования которого утверждается, что 88% россиян не доверяют декларациям о доходах госслужащих.

— Я не исключаю, что эти 88% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие, — отметил Песков.

Он обратил внимание, что в эту систему входит ряд подразделений разных ведомств, включая Администрацию Президента РФ, которая проверяет достоверность предоставленных данных вместе с членами фискальных служб. Данная система позволяет вычислить как случайные, так и преднамеренные ошибки.