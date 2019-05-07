Вторник стал самым жарким днём года в Москве

При этом уже завтра, по прогнозу синоптиков, в столицу придут дожди, грозы и понижение температуры.

Самым жарким днём с начала года стал вторник: температура в середине дня будет держаться на отметке в 24−26 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Сегодняшний день станет самым жарким днём с начала текущего года. В середине дня температура поднимется до плюс 24−26 градусов. На ближайшую перспективу таких показателей в столичном регионе не будет наблюдаться, — отметил Тишковец.

Метеоролог добавил, что с завтрашнего дня в Москву придут дожди и грозы с соответствующим понижением температуры.

Ранее Лайф писал о том, что 7 мая будет теплее, чем в июле.