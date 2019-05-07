В Санкт-Петербурге вывесили баннер с портретами Бортко и Сталина

Авторы плаката постарались сравнить итоги деятельности режиссёра и лидера СССР к 73 годам их жизней.

Жители Санкт-Петербурга опубликовали в Сети фотографии Поцелуева моста через реку Мойку, на котором неизвестные разместили большой плакат с портретами режиссёра и депутата от КПРФ Владимира Бортко и Иосифа Сталина. Авторы, вероятно, таким образом решили провести сравнение между двумя политиками, указав, кто и чего добился к 73 годам своей жизни. Притом плакат подписан сталинским слоганом "Кадры решают всё".

Под фотографией Сталина, в частности, заявляется, что он смог одержать победу в Великой Отечественной войне, уничтожив нацизм, а также сделать из СССР мощнейшую державу в мире.

Под фото депутата Госдумы, члена партии КПРФ Владимира Бортко авторы плаката указали прежде всего на его доход в размере 17 млн рублей в год и различную недвижимость: квартиру размером 138 квадратных метров, дом площадью 236 квадратов и участок в 940 квадратных метров.

Отметим, что ранее стало известно о желании коммуниста Владимира Бортко выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. Однако такое решение даже среди коммунистов встретили неоднозначно. В частности, во время первомайских демонстраций активисты левых движений отмечали, что многомиллионное состояние вряд ли может согласоваться с коммунистическими взглядами Бортко. Потому пользователи Сети предположили, что и за размещением этого плаката могут стоять сами петербургские коммунисты.

Напомним, выборы нового главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.