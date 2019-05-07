Россияне активно присоединяются к акции "Бессмертный полк онлайн" проекта "Жить"

Создать видео с героем своей семьи может любой желающий — для этого нужно загрузить фото и подписать его.

Россияне присоединились к "Бессмертному полку онлайн" социального интерактивного проекта "Жить".

Люди, которые не могут выйти на акции с портретами родных, но хотят поделиться гордостью за их подвиги, могут загрузить фото своих героев на сайт проекта "Жить" и получить на электронную почту ссылку на готовый клип.

Ролик можно выложить на сайте "Жить.рф" или поделиться им с многомиллионной аудиторией социальных сетей.

Ранее Лайф сообщал, что, согласно опросу ВЦИОМ, акция "Бессмертный полк" чаще всего вызывает у россиян чувство гордости за страну, а также грусть и радость.