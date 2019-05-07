Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом он написал в колонке на страницах издания "Украинская правда".
— Он (ответ. — Прим. ред.) будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом, — написал Климкин.
Глава МИД Украины отметил, что в руках Москвы каждая вещь превращается в оружие, исключением не стали и паспорта, которые, по словам Климкина, являются "новым гибридным вооружением" России.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.
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