Онкобольной россиянин обвенчался с женой в хосписе после 30 лет брака — видео

Страшный диагноз мужчине, который списывал недомогание на лечение коленей нестероидными противовоспалительными препаратами, поставили в марте.

Житель Казани, которому поставили страшный диагноз — рак поджелудочной железы четвёртой степени с метастазами в печень — обвенчался с женой после 30 лет брака. Примечательно, что церемония прошла в храме при хосписе.

Супруги Андрей и Светлана Нестеровы, которые вместе уже 30 лет, решили обвенчаться, узнав о страшном диагнозе мужчины. Онкологию у мужчины диагностировали в марте этого года.

После этого супруги стали жить в хосписе, где переосмыслили свои взгляды и решились на церковный брак.

Ранее Лайф сообщал, что в регионах России за 2018 год число хосписов выросло более чем в три раза. В марте 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи.