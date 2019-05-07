СМИ заявили, что пассажиры с сумками не мешали эвакуации из горевшего SSJ-100

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СМИ заявили, что пассажиры с сумками не мешали эвакуации из горевшего SSJ-100

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Фото: © АГН "Москва"

Пассажиры, покидавшие горящий лайнер Sukhoi Superjet 100 с сумками, не повлияли на скорость эвакуации. Об этом РИА "Новости" рассказал источник, близкий к расследованию.

Пассажиры с личными вещами не повлияли на скорость эвакуации. Люди, которые могли эвакуироваться, сделали это быстро, — заявил источник.

В ходе расследования будут установлены причины, по которым погибшие не смогли эвакуироваться.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

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