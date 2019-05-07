Огонь уничтожил деревню на Урале за 40 минут, жертвой стала пенсионерка

В Курганской области следователи ищут виновных в гибели пенсионерки в деревне, уничтоженной огнём за 40 минут, сообщает Ura.ru.

Трагедия произошла 4 мая в деревне Ордина. Спасти женщину 1932 года рождения безуспешно пыталась одна из местных жительниц. Однако она сама получила ожоги и была госпитализирована.

В связи с гибелью местной жительницы следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в начале мая на территории Кургана и четырёх районов региона был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за риска распространения природных пожаров. В городе для обеспечения противопожарной безопасности запретили продажу алкогольных напитков.