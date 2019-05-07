Следователи опровергли слухи о клинической смерти Шестуна

Представители обвинения уверены, что бывший чиновник этой дезинформацией решил повлиять на ход судебного заседания.

В ходе заседания в Басманном суде Москвы следствие опровергло информацию о клинической смерти экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает РИА "Новости".

Обвинитель подчеркнул, что Шестун в ряде своих писем дал указание распространить в подконтрольных СМИ соответствующую информацию.

— В частности, не так давно была распространена информация о клинической смерти Шестуна, что ему оказывалась реанимация, делали укол адреналина в сердце, — отметил следователь.

Сделано это было с целью надавить на следствие и суд. В документах говорится, что Шестуну был нанесён нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приёма пищи.

Следствие также просит оставить Шестуна в СИЗО, так как, оказавшись на свободе, он может надавить на свидетелей.

Александр Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 год. В течение всего срока на этом посту, по мнению Следственного комитета РФ, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший чиновник, объявивший голодовку, потерял сознание во время одного из следственных экспериментов.