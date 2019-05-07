В ЛНР прокомментировали смену командующего силовой операцией в Донбассе

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В ЛНР прокомментировали смену командующего силовой операцией в Донбассе

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Александр Сырский. Фото: © Twitter / The Ukrainian Tribune‏

Ранее Пётр Порошенко назначил нового командира военной кампании вместо Сергея Наева.

Назначение Александра Сырского командующим силовой операцией в Донбассе не несёт ничего положительного. Об этом сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы новое назначение стабилизировало обстановку на линии соприкосновения, однако послужной список Сырского не обещает позитивных изменений, — прокомментировал Филипоненко.

Как уже писал Лайф, Пётр Порошенко сменил командующего силовой операцией на востоке Украины, назначив Александра Сырского вместо Сергея Наева.

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