В ЛНР прокомментировали смену командующего силовой операцией в Донбассе

Ранее Пётр Порошенко назначил нового командира военной кампании вместо Сергея Наева.

Назначение Александра Сырского командующим силовой операцией в Донбассе не несёт ничего положительного. Об этом сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы новое назначение стабилизировало обстановку на линии соприкосновения, однако послужной список Сырского не обещает позитивных изменений, — прокомментировал Филипоненко.

Как уже писал Лайф, Пётр Порошенко сменил командующего силовой операцией на востоке Украины, назначив Александра Сырского вместо Сергея Наева.