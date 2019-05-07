Путин проведёт 8 мая заседание Совета по нацпроектам

В ходе заседания российскому лидеру предоставят данные о промежуточных результатах выполнения национальных проектов.

Президент России Владимир Путин соберёт 8 мая заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По данным пресс-службы главы государства, ожидаются доклады заместителей председателя правительства Антона Силуанова, Ольги Голодец, Максима Акимова и Юрия Борисова о предварительных результатах выполнения нацпроектов в социальной и экономической сферах страны.

— Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций, — сообщили в Кремле.

Кроме того, участие в заседании Совета по нацпроектам примут главы регионов РФ, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета.