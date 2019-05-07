Эколог прокомментировал возможность запрета в России пластиковой посуды

Специалист уверен, что найти замену довольно легко, достаточно использовать картонную или древесную.

Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды может простимулировать новые производства и новые технологии, считает заведующий кафедры устойчивого развития Московского университета имени С.Ю. Витте Александр Долгушин.

По словам эксперта, назревшая давно проблема очевидна — стоит лишь посмотреть на обочины дорог, леса и поля, где валяется мусор.

— Этот пластик — он везде, и он, конечно же, раздражает и наносит вред окружающей среде, накапливается и так далее. То, что Минприроды готовит законопроект, тут я бы, наверное, не стал пока радоваться — судя по заявлениям Минприроды, они только рассматривают такую возможность, — прокомментировал Лайфу общественный эколог-эксперт партии "Единая Россия" информацию о подготовке министерством запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Долгушин подчеркнул, что вводить запрет необходимо — и чем раньше, тем лучше. Эколог считает, что замену одноразовой пластиковой посуде легко найти, вместо неё можно использовать намного более экологичную — картонную или древесную.

— Безусловно, нужно подходить к этому поэтапно, например в течение пяти лет, путём внесения таких отходов в систему расширенной ответственности производителя, но не задерживаться с принятием решения, — отметил Долгушин.

Ранее возможность введения запрета на использование одноразовой пластиковой посуды в России допустил премьер-министр Дмитрий Медведев. В странах ЕС от одноразового пластика полностью откажутся в 2021 году.