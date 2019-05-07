Норвежский суд отправил россиянина в тюрьму за ограбление банка

Согласно решению суда, преступник проведёт за решёткой 14 месяцев, а также должен будет выплатить пострадавшим компенсации.

К одному году и двум месяцам тюремного заключения приговорён гражданин России, который совершил вооружённое ограбление банка на острове Шпицберген, принадлежащего Норвегии. Как сообщает телеканал NRK, мужчина также будет обязан выплатить компенсацию троим сотрудникам банка, которым угрожал заряженным ружьём во время налёта. Общая сумма компенсаций составляет 60 тысяч норвежских крон (около 6,9 тысячи долларов).

Окружной суд Северного Тромса установил, что на преступление 29-летний мужчина решился из-за "тяжёлой жизненной ситуации". Через Интернет он нашёл место, где легче всего в Норвегии получить доступ к огнестрельному оружию. А в качестве цели ограбления выбрал единственный в городе Лонгйирбюэн банк. 22 декабря 2018 года он совершил нападение на финансовое учреждение, однако вскоре был задержан полицией.

Как сообщает на своей странице в "Фейсбуке" генконсульство РФ на Шпицбергене, ещё до начала судебного процесса задержанный выразил просьбу о присутствии на суде российских консульских должностных лиц.

Отметим, данное преступление стало первым в истории архипелага ограблением.