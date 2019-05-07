Россиян хотят заставить платить за бронирование столиков в ресторанах

Данная мера может коснуться лишь заведений среднего и высокого ценовых сегментов.

Российские рестораны могут сделать услугу бронирования столиков платной, чтобы избежать убытков из-за неявки посетителей. Об этом "Известиям" рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров страны Игорь Бухаров.

По его словам, нововведение коснётся лишь заведений среднего и высокого ценовых сегментов. Причиной такой меры стала неутешительная статистика: так, 30% клиентов, забронировавших столик, не приходят в ресторан и не предупреждают заранее.

Введением платного бронирования рестораны планируют снизить число таких отказов. В качестве примера предлагается рассмотреть европейскую модель, когда на банковской карте клиента блокируется фиксированная сумма, которая списывается в случае, если клиент не приходит в ресторан.

— Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого, — заявил Бухаров.

В случае принятия данной инициативы предполагается, что стоимость услуги будет зависеть от города и конкретного заведения.