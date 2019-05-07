Психологи предложили ввести термин "синдром ручной клади" после ЧП в Шереметьево

По мнению экспертов, реакция пассажиров, которые захватили сумки в момент эвакуации, вполне естественна.

Специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова предложила ввести в обиход специалистов понятие "синдром ручной клади". На её взгляд, он достаточно точно отражает типичную реакцию человека в стрессовой ситуации и является вполне объяснимым и нормальным.

— Надо вводить понятие "синдром ручной клади", при котором одни люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит, — приводит комментарий эксперта ТАСС.

К слову, поведение людей, которые, узнав о трагедии, выхватывают именно эпизод с сумками и концентрируются на негативе к людям, которым удалось выжить в этом аду, — тоже определённая клиническая картина для психолога.

— Это защитная реакция на страх и бессилие, — заключила Макарова.

В целом она отметила, что любая острая реакция во время трагических ситуаций расценивается как нормальная. Так что обвинять людей в том, что они машинально забрали сумки перед тем, как покинуть горящий борт, ни в коем случае нельзя.

Напомним, ранее СКР назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и погодные условия.