Жена и дочь за месяц передали "голодающему" Шестуну 27 килограммов еды

В ходе заседания в Басманном суде Москвы прокурор заявил, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун не держит голодовку, обильно питаясь, сообщает РИА "Новости".

В прокуратуре утверждают, что экс-чиновник активно питается в СИЗО, а ложные сведения о голодовке сообщает с целью давления для смягчения меры пресечения.

Прокурор уточнил, что в ходе проведённой спецоперации "по продуктовому обеспечению Шестуна" выяснилось, что бывший глава Серпуховского района подговорил сокамерников получать продуктовые передачи за него.

В период с 19 марта по 13 апреля сокамерник Шестуна Андрей Сергеев получил от супруги и дочери бывшего чиновника продуктовые посылки общим весом 27 килограммов.

Сам Шестун, участвовавший в заседании по видеосвязи из "Матросской тишины", назвал слова прокурора "откровенной ложью" и заявил о намерении ужесточить голодовку после 9 мая, отказавшись от воды. Экс-глава Серпуховского района уточнил, что помогает продуктами Сергееву, так как тот убирает в камере.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год. По мнению СКР, в течение всего срока на посту главы района теперь уже бывший чиновник занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды.