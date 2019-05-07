В России могут привязать штраф за превышение скорости к уровню доходов

Заместитель руководителя Центра организации движения (ЦОДД) столицы Александр Евсин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя.

— Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой, — заявил Евсин.

По его мнению, в нынешних условиях одна и та же сумма штрафа для одних может быть внушительной, а для других — едва заметной.

Ранее Лайф рассказывал, что ГИБДД планирует поднять штрафы за нарушения правил дорожного движения в шесть раз.