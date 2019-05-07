ФСБ задержала семерых националистов за серию нападений

По данным следствия, мужчины совершали преступления на расовой почве на территории трёх регионов.

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию членов националистической организации. По предварительным данным, задержано семеро подозреваемых. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что организация действовала не только на территории столичного региона, но и в Рязанской и Владимирской областях.

— В Москве, Московской области и Владимире задержано семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России, — говорится в сообщении ЦОС.

Как отмечают представители спецслужбы, участники организации нападали на людей по националистическим мотивам, применяя травматическое и холодное оружие. Кроме того, они вели регулярную пропаганду националистической идеологии, направленную на разжигание межнациональной розни, а также вербовали и готовили новых членов своей группировки.

По местам жительства задержанных провели обыски, в ходе которых изъяты травматическое и холодное оружие, военное снаряжение, агитационные материалы, средства коммуникации, компьютерные жёсткие диски и флешки с документальными подтверждениями участия задержанных в совершении преступлений.

Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды по национальному и расовому признаку".