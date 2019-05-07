Россельхознадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Венгрии

В Венгрии зафиксировано четыре случая кожной формы сибирской язвы у людей. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на местные органы здравоохранения и ветеринарную службу.

Случаи заболевания были на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш. В ведомстве также отмечают, что у ещё 30 человек, возможно, был контакт с заражёнными. В связи с этим им выдали антибиотики.

Отмечается, что это первые случаи заболевания в стране за последние несколько лет.