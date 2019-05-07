Памела Андерсон навестила Ассанжа в тюрьме

Актриса обратила внимание общественности, что журналист даже не в состоянии поговорить со своими детьми.

Памела Андерсон навестила основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. Она заявила, что он не должен находиться в заключении, так как не совершал насилия. Заявление актрисы приводит газета The Sun.

— Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку не совершал насильственных действий. Он невинный человек, — говорит Андерсон.

Она добавила, что Ассанж абсолютно отрезан от внешнего мира и даже не может поговорить со своими детьми.

Как ранее писал Лайф, Памела Андерсон была возмущена действиями британских властей, которые арестовали журналиста.