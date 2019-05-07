"Простимулированному" 80 рублями педагогу пересчитали выплаты после огласки СМИ

Преподаватель Саровской детской музыкальной школы имени Балакирева Юлия Синицкая сообщила Лайфу, что после публикации заметки о стимулирующих выплатах, которые за 17 месяцев работы составили всего 80 рублей, руководство учреждения пересмотрело своё решение и произвело перерасчёт.

По словам педагога, после изменения приказа сумма выплат увеличилась вдвое. Синицкая отметила, что руководство школы обиделось — приказ передали через секретаря, не сказав ни слова.

— Пересчитали только мне и моему мужу, так как мы обратились в инспекцию по труду. Остальные преподаватели написали лично и.о. директора такие же заявления, чтобы на школу не было штрафов, но ответов нет. Все решили, что тоже будут обращаться в инспекцию, — рассказала преподаватель.

Синицкая уточнила, что стимулирующие выплаты были переведены на банковскую карту за вычетом подоходного налога. В общей сложности педагог получила около 19 300 рублей выплат за два года работы.

Ранее Лайф сообщал, что директора музыкальной школы в Сарове, где педагогам за заслуги начисляли по одному рублю, отстранили от работы за мошенничество.