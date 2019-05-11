"Старбакс" в "Игре престолов" — ерунда! Вот ещё 7 смешных ляпов из кино

Вчера вышла новая серия 8-го сезона "Игры престолов". В ней произошло много событий, достойных обсуждения, но всё внимание пользователей соцсетей сосредоточилось на незначительной детали, которая никак не была связана с сюжетом. Съёмочная группа и группа постпродакшена забыли в одной из сцен убрать со стола Дейенерис стаканчик с логотипом кофеен "Старбакс". И канал, и сама кофейня уже объяснили, что это не реклама, да и вообще был местный подрядчик, а не та самая компания. Но фанаты до сих пор подшучивают над ошибкой и жалуются на безалаберность киношников. Пользуясь случаем, Лайф решил вспомнить ещё несколько забавных киноляпов, которые обсуждались в Интернете.

"Гладиатор" (2000 г.)

В знаменитом историческом фильме "Гладиатор" Ридли Скотта есть сцена, в которой переворачивается колесница и становится видно, что гужевой транспорт оборудован газовым баллоном. Жидкий азот для ускорения? Пропан для повышения запаса хода? Мы не сомневаемся, что Древний Рим был развитым государством по меркам своей эпохи, но едва ли настолько.

"Далласский клуб покупателей" (2014 г.)

Действие картины "Далласский клуб покупателей" с непревзойдённым Мэттью Макконахи в главной роли разворачивается в 1985 году. Однако в одной из сцен за спиной главного героя можно увидеть постер с автомобилем Lamborghini Aventador, который сошёл с конвейера итальянского автопроизводителя только в 2011 году. А сразу и не подумаешь, что "Далласский клуб покупателей" — про перемещение во времени.

"Звёздный путь" (2009 г.)

К слову о фантастике. В фильмах про будущее тоже встречаются странные ляпы. Например, в "Звёздном пути" 2009 года можно найти сушилку для рук Dyson Airblade. Даже если предположить, что в XXIV веке английский производитель бытовой техники является подрядчиком Федерации, то, очевидно, он плохо справляется со своей задачей. Поскольку не обновлял сушилки в звездолётах несколько сотен лет.

В том же фильме использовалась обычная картофелечистка в качестве высокотехнологичного медицинского сканера, который может провести полное обследование организма за минуту.

"Звёздные войны V. Империя наносит ответный удар" (1980 г.)

Фанаты "Звёздных войн", не спешите злорадствовать — и Джордж Лукас допускал странности в своих фильмах. В эпизоде с подзаголовком "Империя наносит ответный удар" можно увидеть человека, который бежит с портативным средством связи повстанцев. На самом деле у темнокожего мужчины в руках никакая не рация, а машина для изготовления мороженого. Впоследствии многие поклонники "Звёздных войн" закупились незатейливыми бытовыми приборами, оранжевыми комбинезонами и стали косплеить странного персонажа. Выходила даже официальная игрушка по мотивам мема.

"Храброе сердце" (1995 г.)

Вернёмся к историческим картинам. Бывает так, что киношники сами путаются в фактах о прошлом и совершенно искренне выдают ложную информацию за действительную. В фильме "Храброе сердце" про национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса протагонист в исполнении Мела Гибсона всё время ходит в килте. Актёр молодец, а вот художникам по костюмам — двойка. Дело в том, что события фильма разворачиваются в конце XIII века, а мужская юбка впервые была описана историками только в XVI. Также в этом фильме во время одной из баталий можно увидеть на заднем плане автомобиль.

"Джанго освобождённый" (2013 г.)

Квентин Тарантино славится как режиссёр-перфекционист. Однако и в его фильмах встречаются ошибки. Не только производственные, но и логические. Действие фильма "Джанго освобождённый" разворачивается в 1858 году. Главный герой значительную часть экранного времени носит изящные солнцезащитные очки. Что, конечно же, полная ерунда. В настоящем 1858 году темнокожего либо засмеяли бы, либо признали душевнобольным. Поскольку как модный аксессуар очки начали использоваться в США только в 30-х годах прошлого века.

"Игра престолов" (2011 г. — ...)

Также "Игра престолов" прокалывалась и до появления кофе в кадре. Причём ошибки бывали заметнее, чем в случае со "Старбакс". Например, в эпизоде "Битва бастардов" из 6-го сезона есть нелепейшая сцена, в которой Джон Сноу запрыгивает на коня, а в это время у него смешно извивается резиновый меч.