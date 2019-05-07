После нападения на предпринимателя в Балашихе возбудили два уголовных дела

Злоумышленник до сих пор в розыске, а раненый бизнесмен Дмитрий Саров — в больнице.

Подмосковные полицейские возбудили уголовные дела по факту утренней стрельбы в Балашихе, в результате которой пострадал предприниматель Дмитрий Саров. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщается, что дела возбуждены по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.

Напомним, сегодня утром в одном из дворов в Балашихе неизвестный выстрелил 11 раз в предпринимателя Дмитрия Сарова. Сейчас бизнесмен находится в больнице.