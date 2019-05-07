Эксперты оценили шансы сына принца Гарри и Маркл занять британский престол

При этом специалисты по истории монаршей семьи отмечают, что ребёнок может примерить корону только в случае "династического переворота".

Шансы новорождённого ребёнка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри занять британский престол эксперты называют незначительными. Об этом сообщает НСН.

— Есть принц Чарльз, принц Уильям, у которого трое детей. Именно поэтому принц Гарри мог так легко позволить себе жениться на разведённой американке. По британскому законодательству Гарри в принципе теряет право на престол, — отмечает отсутствие у новорождённого шансов на трон эксперт Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Ранее специалист по истории монаршей семьи доктор Джонатан Спэнглер сравнил младенца с нынешней английской королевой Елизаветой II, которая при рождении также была седьмой в очереди на престол, согласно информации Daily Mail. По мнению историка, сын принца Гарри сможет примерить корону только в случае "династического переворота".

Как уже писал Лайф, 6 мая у герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри родился сын. Имя мальчика пока не сообщается.