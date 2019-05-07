За похищенного в Подмосковье мужчину потребовали 20 миллионов рублей выкупа

На месте преступления правоохранители обнаружили обрывки скотча, канцелярский нож, а также отпечатки пальцев.

В Московской области деловые разборки закончились похищением человека и требованием выкупа в размере 20 миллионов рублей, сообщает телеканал "360".

Утром 6 мая 53-летний инженер строительной фирмы из Химок обратился в московское отделение МВД. Он рассказал, что вместе с напарником ездил в подмосковный посёлок Измайлово с целью посчитать, в какую сумму клиенту обойдётся ремонт автосервиса.

В старых гаражах мужчину и его приятеля встретили трое неизвестных в масках. Угрожая пистолетом, они привязали инженера скотчем к столбу, а его товарища насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже отец похищенного сообщил полицейским, что с ним связался неизвестный и потребовал за освобождение мужчины выкуп в размере 20 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела о похищении и вымогательстве и занимаются розысками похищенного мужчины.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье банда похитила и изнасиловала девушку из мести её отцу.