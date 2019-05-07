"Диктант Победы" прошёл на 1,4 тыс. площадках в России и мире

Организаторы надеются, что акция с каждым годом будет становиться всё более массовой.

Акция "Диктант Победы" в рамках проекта "Историческая память" прошла на 1376 площадках в России и других странах мира. Об этом журналистам рассказал председатель общественного совета проекта Сергей Нарышкин.

— Сегодня "Диктант Победы" проводится на 1376 площадках в нашей стране и на 46 площадках в зарубежных государствах. Мы очень рассчитываем, что этот проект получит своё продолжение и с каждым годом будет становиться всё более массовым, сохраняя свою общественную составляющую, — отметил Нарышкин.

Старт акции дал генерал-полковник в отставке, почётный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин. Участников акции также поприветствовали председатель оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн и первый замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

Кроме этого, начиная с 14:00 сегодняшнего дня, все желающие могут пройти диктант в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Баталина также пригласила к участию все общественные организации и политические силы и отметила, что акция станет ежегодной.

— И каждый год будем стремиться к тому, чтобы и учителя, и ученики, и взрослые люди, и молодёжь пропускали события Великой Отечественной войны через историю своих семей, — заявила Баталина.