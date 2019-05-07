В Дагестане известная телеведущая попала в два ДТП подряд и погибла

Известная дагестанская телеведущая программы МТV "Столица" Тамилла Абдулаева погибла в Махачкале, попав поочерёдно в два дорожно-транспортных происшествия. По данным местной полиции, ведущая переходила дорогу в неположенном месте, после чего её сбил на своём автомобиле 22-летний местный житель. Об этом сообщает портал "Регион.Онлайн".
Тамилла Абдулаева получила тяжелейшие травмы. Прибывшие на место медики решили как можно скорее госпитализировать пострадавшую, но по дороге в больницу сами попали в ДТП. Машину скорой помощи протаранила легковушка. От полученных ран журналистка скончалась на месте.
MTV "Столица" — музыкальный телеканал Дагестана.
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