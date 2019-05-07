Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего "суперджета"

Ведомство будет ходатайствовать о награждении Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами.

Министр транспорта Евгений Дитрих от лица ведомства намерен попросить президента Владимира Путина представить к наградам бортпроводников сгоревшего SSJ 100. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В ведомстве убеждены, что Татьяна Касаткина и Ксения Фогель заслужили награды за смелость и решительность, проявленные при спасении людей. Третьего бортпроводника — Максима Моисеева, который пожертвовал собственной жизнью ради спасения пассажиров, Минтранс просит наградить посмертно.

— Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО "Аэрофлот" — Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами, — уточнили представители ведомства.

Ранее СКР назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и погодные условия.

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