КГБ Белоруссии задержал трёх россиян по подозрению в даче взятки. Посольство РФ в Минске уже получило официальное уведомление от МИД страны. Об этом сообщается в посте на официальной странице диппредставительства в социальной сети "Фейсбук".

Посольство в соответствии с установленной практикой направило в компетентные белорусские органы запрос о предоставлении консульского доступа к задержанным российским гражданам.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил об аресте двух граждан России по обвинению в даче взяток главе "Белтелекома" и бывшему замглаве СБ Белоруссии.