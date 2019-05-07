КГБ Белоруссии задержал трёх россиян

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КГБ Белоруссии задержал трёх россиян

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Здание Посольства России в Белоруссии. Фото: © Facebook/embassyruminsk

КГБ Белоруссии задержал трёх россиян по подозрению в даче взятки. Посольство РФ в Минске уже получило официальное уведомление от МИД страны. Об этом сообщается в посте на официальной странице диппредставительства в социальной сети "Фейсбук".

Посольство в соответствии с установленной практикой направило в компетентные белорусские органы запрос о предоставлении консульского доступа к задержанным российским гражданам.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил об аресте двух граждан России по обвинению в даче взяток главе "Белтелекома" и бывшему замглаве СБ Белоруссии.

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