Опубликовано видео с репетиции номера Сергея Лазарева для "Евровидения"

Сам певец появится в белой одежде, а кроме него на сцене будет находиться восемь вертикальных экранов с изображением артиста.

Организаторы конкурса "Евровидение" опубликовали видео с репетиции номера представителя России Сергея Лазарева.

На кадрах можно увидеть, что певец появится на сцене в белой одежде, что создаёт контраст с тёмным задним фоном. Кроме того, будет задействовано сразу восемь вертикальных экранов с изображением артиста.

— Я счастлив, что у меня есть возможность показать себя с другой музыкальной стороны, и в этом году мы выбрали эмоциональную балладу. Мы старались выразить это в представлении на сцене, — рассказал Лазарев на пресс-конференции.

Он также отметил, что сам номер получился сложным для телевизионного показа из-за большого количества отражений, однако команда Лазарева работает над тем, чтобы его выступление было правильно снято и показано.

Кроме того, он подчеркнул, что некоторые детали необходимо отрегулировать, однако в целом "всё в порядке".

Добавим, Сергей Лазарев выступит со своей композицией Scream во втором полуфинале "Евровидения", который пройдёт 16 мая.