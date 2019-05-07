В ХМАО чиновница нагрубила местным жителям, призвав поднять "пятую точку"

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В ХМАО чиновница нагрубила местным жителям, призвав поднять "пятую точку"

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Любовь Иванцова. Фото: © Facebook/ivantsovala

Сотрудница администрации Сургутского района ХМАО Любовь Иванцова в ответ на жалобы местных жителей из-за временного закрытия понтонной переправы посоветовала им поднять "пятую точку" и самим сделать "хоть что-то".

Не нравится, езжайте в другие посёлки и города жить, вас там никто жить не заставляет. И мост по вашему приказу строить не будут, — написала Иванцова.

Вокруг комментария чиновницы в группе "Глава в районе" в соцсетях разгорелся скандал. Пользователи считают, что Иванцова не вправе оставлять подобные высказывания.

<p>Фото: © Соцсети</p>

Ранее Лайф сообщал о резонансном высказывании чиновницы с Алтая, которая отчитала учителей за желание хорошо зарабатывать. После слов о завышенных требованиях педагогов её саму отчитал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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