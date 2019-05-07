Порошенко потребовал от БПП не голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Виктор Балога в "Фейсбуке" заявил, что действующий президент страны поручил членам фракции не голосовать за проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.
— Желание отдавать власть у него, Порошенко, нет, поэтому он дал поручение своей фракции не голосовать за назначение инаугурации на 19 мая, — написал Балога.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко предложил провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
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