Порошенко потребовал от БПП не голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая

Тем самым действующий глава государства показывает, что не хочет расставаться с властью.

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Виктор Балога в "Фейсбуке" заявил, что действующий президент страны поручил членам фракции не голосовать за проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.

— Желание отдавать власть у него, Порошенко, нет, поэтому он дал поручение своей фракции не голосовать за назначение инаугурации на 19 мая, — написал Балога.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко предложил провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая.