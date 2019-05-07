Советник Зеленского не видит смысла в военных базах Украины на берегу Азова

По словам Ивана Апаршина, даже строительство двух новых военных баз в регионе не поможет ВСУ, если однажды якобы потребуется противостоять российским армии и флоту.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что строительство двух военных баз на берегу Азовского моря не имеет никакого смысла. И сравнил этот проект прежних властей Незалежной со строительством стены на границе с РФ, которая за пять лет так и не была достроена.

— В Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? — сказал Апаршин изданию "Апостроф".

Отметим, Киев неоднократно пытался искусственно создать напряжение в акватории Азовского моря и даже шёл на открытые провокации вблизи Керченского моста. Последний такой инцидент произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

Позднее глава МИД Украины Павел Климкин неоднократно заявлял, что украинским властям следует наращивать военные силы в причерноморских и азовских территориях.