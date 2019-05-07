СМИ раскрыли первые данные с чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

Катастрофу "суперджета" в Шереметьево могли спровоцировать скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов. Об этом со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник сообщает "Интерфакс".

По данным собеседника агентства, эксперты анализируют первые данные с речевого и параметрического самописцев самолёта.

Исходя из полученных данных, пилоты пытались обойти грозовой фронт после взлёта самолёта. Одновременно в генераторе мог произойти скачок напряжения, после которого начали отказывать системы самолёта. Экипаж рейса Москва — Мурманск запросил возвращение в аэропорт и приступил к аварийной посадке.

По словам источника агентства, эксперты пока не понимают логику отдельных действий пилотов. При подходе к полосе "суперджет" начал проваливаться под глиссаду, а пилоты стали увеличивать скорость. В результате самолёт приземлился ближе к середине взлётно-посадочной полосы.

Как сообщал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.