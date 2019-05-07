Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

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Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

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Фото: © Flickr / Dafne Cholet

Если график утвердят, россияне снова долго смогут отдохнуть на майских праздниках.

Минтруд России опубликовал график переноса выходных и праздничных дней в 2020 году. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно, — сообщило министерство, добавив, что расписание составлено с целью рационализации свободного времени граждан.

После всех переносов в 2020 году следующие дни для россиян будут выходными: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

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