Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

Если график утвердят, россияне снова долго смогут отдохнуть на майских праздниках.

Минтруд России опубликовал график переноса выходных и праздничных дней в 2020 году. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

— Выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно, — сообщило министерство, добавив, что расписание составлено с целью рационализации свободного времени граждан.

После всех переносов в 2020 году следующие дни для россиян будут выходными: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.