Во Франции неизвестный захватил заложников в табачной лавке

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Во Франции неизвестный захватил заложников в табачной лавке

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Фото: © Twitter/LPLdirect

В табачной лавке во французской коммуне Бланьяк неизвестный взял в заложники несколько человек. Об этом сообщает France 3.

По предварительным данным, в заложниках шесть человек — владелец и пять клиентов лавки. На месте работают правоохранители. Неизвестный грозится застрелить заложника, если полицейские начнут наступление.

Местных жителей попросили закрыть окна и двери и не покидать свои дома.

Ранее Лайф писал об обстреле французского кафе неизвестными в масках.

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