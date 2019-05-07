Во Франции неизвестный захватил заложников в табачной лавке

В табачной лавке во французской коммуне Бланьяк неизвестный взял в заложники несколько человек. Об этом сообщает France 3.

По предварительным данным, в заложниках шесть человек — владелец и пять клиентов лавки. На месте работают правоохранители. Неизвестный грозится застрелить заложника, если полицейские начнут наступление.

🔴🇫🇷PRISE D’OTAGES À BLAGNAC - La piste d’un braquage qui aurait mal tourné semble privilégiée à ce stade. L’antenne toulousaine du RAID a été dépêchée sur place (La Dépêche). pic.twitter.com/2oY9SX8OUt — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) 7 мая 2019 г.

Местных жителей попросили закрыть окна и двери и не покидать свои дома.

Ранее Лайф писал об обстреле французского кафе неизвестными в масках.