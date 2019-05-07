Предприниматель из Балашихи рассказал Лайфу подробности покушения

Сам он не догадывается, кто мог быть исполнителем преступления, ведь ему не поступало каких-либо угроз.

Пострадавший в утренней стрельбе в подмосковной Балашихе Дмитрий Саров в беседе с Лайфом рассказал подробности нападения.

Прежде всего он отметил, что в него попало шесть, а не семь, как сообщалось ранее, пуль. Все они не задели каких-либо жизненно важных органов. Любопытно, но выстрелы были произведены из боевого пистолета Макарова.

По его словам, нападающий производил выстрелы не хаотично, а целенаправленно. Мотивы преступника, как и его личность, пострадавшему неизвестны. При этом предприниматель отмечает, что стрелять в него начали, как только он вышел из подъезда.

— Я смотрю — человек стреляет, в метрах пяти от меня. Я ему ещё говорю: "Чё ты делаешь?", и побежал, а он дальше стрелял, — добавил Саров.

После этого он сумел забежать в один из подъездов, откуда и продолжал наблюдать за действиями преступника, который продолжал стрелять. Однако теперь он это делал из пистолета, на который был надет глушитель.

Первую помощь ему оказал один из соседей, который работает врачом. После этого на место ЧП прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Сам Саров утверждает, что не догадывается, кто может стоять за преступлением, так как у него ни с кем не было каких-либо конфликтов.

Сейчас все пули из тела Сарова врачам удалось достать.

Напомним, сегодня утром в одном из дворов в Балашихе неизвестный выстрелил 11 раз в предпринимателя Дмитрия Сарова. Сейчас бизнесмен находится в больнице.