Обиженный россиянин поджёг дом с женщиной и детьми, и они не успели спастись

По данным следствия, 29-летний мужчина затаил обиду за то, что ему не открыли дверь.

В Башкирии по подозрению в поджоге частного жилого дома задержали 29-летнего жителя города Давлеканово, сообщает СУ СК РФ по Башкирии. Причём от его действий погибли женщина и двое детей.

Следователи выяснили, что подозреваемый обиделся на местную жительницу за то, что она не открыла дверь, поджёг её дом, после чего скрылся. В результате женщина и дети умерли, не успев выбраться из полыхающего здания.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого подозреваемым преступления.

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