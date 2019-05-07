Обиженный россиянин поджёг дом с женщиной и детьми, и они не успели спастись

В Башкирии по подозрению в поджоге частного жилого дома задержали 29-летнего жителя города Давлеканово, сообщает СУ СК РФ по Башкирии. Причём от его действий погибли женщина и двое детей.
Следователи выяснили, что подозреваемый обиделся на местную жительницу за то, что она не открыла дверь, поджёг её дом, после чего скрылся. В результате женщина и дети умерли, не успев выбраться из полыхающего здания.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого подозреваемым преступления.
Ранее Лайф сообщал, что в Забайкалье пьяная мать подожгла дом с детьми из-за ссоры с мужем.
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