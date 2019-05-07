На Украине продлили арест Кириллу Вышинскому

Подольский суд Киева постановил продлить более чем на два месяца арест руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

— Продлили срок содержания под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали, — сообщил Доманский РИА "Новости".

Как отметил защитник, заседание суда продолжается, зачитывается обвинительный акт.

Напомним, на Украине в мае 2018 года задержали руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Ему предъявили обвинение в государственной измене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был помещён под стражу на два месяца. В Кремле призвали не возлагать надежды на освобождение журналиста, пока у власти находится действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко.