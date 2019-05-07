Чиновница из ХМАО извинилась за совет местным жителям поднять "пятую точку"

Сотрудница Администрации Сургутского района ХМАО Любовь Иванцова извинилась за данный местным жителям совет поднять "пятую точку" в ответ на жалобы.

В посте в "Фейсбуке" Иванцова признала, что была "неоправданно резка в своём комментарии". Чиновница уточнила, что её высказывание касалось двух конкретных жительниц района.

— Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин, — написала чиновница, подчеркнув, что произошедшая ситуация будет для неё "большим уроком".

Ранее Лайф писал, что Иванцова в ответ на жалобы жителей одного из районов ХМАО из-за временного закрытия понтонной переправы посоветовала им поднять "пятую точку" и самим сделать "хоть что-то". Чиновница написала, что те, кому что-либо не нравится, могут ехать жить в другие посёлки и города.