Чиновница из ХМАО извинилась за совет местным жителям поднять "пятую точку"

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Чиновница из ХМАО извинилась за совет местным жителям поднять "пятую точку"

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Любовь Иванцова. Фото: © Facebook/ivantsovala

Сотрудница Администрации Сургутского района ХМАО Любовь Иванцова извинилась за данный местным жителям совет поднять "пятую точку" в ответ на жалобы.

В посте в "Фейсбуке" Иванцова признала, что была "неоправданно резка в своём комментарии". Чиновница уточнила, что её высказывание касалось двух конкретных жительниц района.

Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин, — написала чиновница, подчеркнув, что произошедшая ситуация будет для неё "большим уроком".

Ранее Лайф писал, что Иванцова в ответ на жалобы жителей одного из районов ХМАО из-за временного закрытия понтонной переправы посоветовала им поднять "пятую точку" и самим сделать "хоть что-то". Чиновница написала, что те, кому что-либо не нравится, могут ехать жить в другие посёлки и города.

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