Строитель спас 14 человек из полыхающего здания при помощи крана — видео

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Строитель спас 14 человек из полыхающего здания при помощи крана — видео

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Молодой человек в течение получаса снимал на землю людей, заблокированных огнём на верхних этажах здания.

В китайском городе Фушунь 19-летний крановщик спас 14 человек из охваченного огнём многоэтажного жилого дома. Как сообщает издание South China Morning Post огонь и обширное задымление отрезали пути выхода жильцам, тогда с находящейся по соседству стройки подъехал строительный кран. На его стреле была закреплена люлька, в которой молодой человек начал спускать на землю людей.

Отмечается, что на проведение всей операции по спасению потребовалось около получаса. Всё это время пожарные тушили пламя. Борьба с огнём осложнялась взрывами внутри горящих помещений.

<p>Крановщик Лан Цзюньце. Фото: <a href="https://www.scmp.com/news/china/society/article/3009206/chinese-crane-operator-swings-rescue-fire-drama" target="_blank">South China Morning Post</a></p>

Я сосредоточился на спасении людей и не особенно задумывался о других проблемах. Когда потом я слышал похвалы, то испытывал огромную гордость. Думаю, я очень хорошо поступил, — заявил позднее журналистам крановщик Лан Цзюньце.

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