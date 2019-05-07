Строитель спас 14 человек из полыхающего здания при помощи крана — видео

Молодой человек в течение получаса снимал на землю людей, заблокированных огнём на верхних этажах здания.

В китайском городе Фушунь 19-летний крановщик спас 14 человек из охваченного огнём многоэтажного жилого дома. Как сообщает издание South China Morning Post огонь и обширное задымление отрезали пути выхода жильцам, тогда с находящейся по соседству стройки подъехал строительный кран. На его стреле была закреплена люлька, в которой молодой человек начал спускать на землю людей.

Отмечается, что на проведение всей операции по спасению потребовалось около получаса. Всё это время пожарные тушили пламя. Борьба с огнём осложнялась взрывами внутри горящих помещений.

— Я сосредоточился на спасении людей и не особенно задумывался о других проблемах. Когда потом я слышал похвалы, то испытывал огромную гордость. Думаю, я очень хорошо поступил, — заявил позднее журналистам крановщик Лан Цзюньце.