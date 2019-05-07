Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

После авиакатастрофы 5 мая аэропорт ввёл ограничения, касающиеся приостановления работы одной из взлётно-посадочных полос.

Аэропорт Шереметьево начал работу в штатном режиме после ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 на одной из взлётно-посадочных полос. Об этом сообщается в "Твиттере" аэропорта.

— Шереметьево перешёл в штатный режим работы. Завершены следственные действия на аэродроме. ВС SSJ-100 перемещено на удалённую стоянку, — говорится в сообщении.

После авиакатастрофы аэропорт работал с ограничениями: только с одной полосой, в то время как на другой находился повреждённый лайнер и велись следственные мероприятия.

Как ранее писал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.