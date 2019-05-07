Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево начал работу в штатном режиме после ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 на одной из взлётно-посадочных полос. Об этом сообщается в "Твиттере" аэропорта.
— Шереметьево перешёл в штатный режим работы. Завершены следственные действия на аэродроме. ВС SSJ-100 перемещено на удалённую стоянку, — говорится в сообщении.
После авиакатастрофы аэропорт работал с ограничениями: только с одной полосой, в то время как на другой находился повреждённый лайнер и велись следственные мероприятия.
Как ранее писал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.
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