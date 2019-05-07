Стало известно, зачем пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта вернулся на борт

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Стало известно, зачем пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта вернулся на борт

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На кадрах с места трагедии видно, как один из членов экипажа врывается в задымлённый салон уже после эвакуации.

Второй пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта авиакомпании "Аэрофлот" Максим Кузнецов вернулся на борт воздушного судна за полётной документацией. Об этом со ссылкой на собственные источники в следствии сообщает МК.

Со слов командира Дениса Евдокимова, в то время, когда Максим поднялся обратно на борт, он сам открыл дверь кабины в салон и руководил эвакуацией, а его напарник сохранял важные документы, — говорится в статье.

На опубликованной в YouTube записи, снятой пассажиром Олегом Молчановым, видно, как пилот сначала выбирается из кабины горящего лайнера, а затем возвращается на борт по аварийному трапу. Позднее из салона по трапу друг за другом съехали вниз два чёрных предмета. Затем по трапу скатился сам Максим Кузнецов.

Перед каждым полётом проходит так называемый брифинг. До пилотов доводят маршрут, эшелон и им передаётся план полёта, — пояснил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" Виктор Горбачёв.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта "Аэрофлота" погиб 41 человек. Лайнер совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.

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