Стало известно, зачем пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта вернулся на борт

На кадрах с места трагедии видно, как один из членов экипажа врывается в задымлённый салон уже после эвакуации.

Второй пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта авиакомпании "Аэрофлот" Максим Кузнецов вернулся на борт воздушного судна за полётной документацией. Об этом со ссылкой на собственные источники в следствии сообщает МК.

— Со слов командира Дениса Евдокимова, в то время, когда Максим поднялся обратно на борт, он сам открыл дверь кабины в салон и руководил эвакуацией, а его напарник сохранял важные документы, — говорится в статье.

На опубликованной в YouTube записи, снятой пассажиром Олегом Молчановым, видно, как пилот сначала выбирается из кабины горящего лайнера, а затем возвращается на борт по аварийному трапу. Позднее из салона по трапу друг за другом съехали вниз два чёрных предмета. Затем по трапу скатился сам Максим Кузнецов.

— Перед каждым полётом проходит так называемый брифинг. До пилотов доводят маршрут, эшелон и им передаётся план полёта, — пояснил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" Виктор Горбачёв.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта "Аэрофлота" погиб 41 человек. Лайнер совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.